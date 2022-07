Zahl der Einkommensmillionäre im Kreis Wittenberg steigt

2018 stieg die Zahl der Millionäre im Kreis an. Auch landesweit gab es mehr Einkommensmillionäre.

Die Zahl der Einkommensmillionäre im Kreis Wittenberg stieg 2018 an.

Wittenberg/Halle/MZ/JJT - Die Zahl der Einkommensmillionäre im Kreis Wittenberg ist bei der letzten Erfassung von neun auf zwölf gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt in Halle mit.

Die Behörde hat Steuererklärungen allgemein ausgewertet und ist auf viele Details gestoßen - unter anderem zur Zahl der Millionäre im Kreis Wittenberg. Die Zahlen beziehen sich allerdings auf 2018. Zwölf Einkommensmillionäre gab es damals demnach im Kreis Wittenberg. Das waren drei mehr als noch 2017.

Aufgrund der langen Fristen bei der Abgabe und Bearbeitung von Steuererklärungen lägen keine aktuelleren Daten vor, teilte das Landesamt weiter mit. Insgesamt habe es 2018 in Sachsen-Anhalt 168 Personen gegeben, die ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als einer Million Euro hatten. Gegenüber 2017 bedeute dies ein Anstieg von mehr als 18 Prozent. Mit jeweils 20 Personen beziehungsweise gemeinsam veranlagten Haushalten leben die meisten Einkommensmillionäre in der Landeshauptstadt Magdeburg und im Landkreis Harz. Je 19 steuerpflichtige Einzelpersonen beziehungsweise Ehepaare zählten die Statistiker in Halle und im Landkreis Börde.

Insgesamt kamen die 168 Einkommensmillionäre auf ein zu versteuerndes Einkommen von zusammen fast 300 Millionen Euro. Durchschnittlich hätten davon 700.000 Euro Einkommenssteuer an den Fiskus überwiesen werden müssen. Das seien 100.000 Euro weniger gewesen als noch ein Jahr zuvor, hieß es vom Statistischen Landesamt in Halle.

Die Einkommensmillionäre in Sachsen-Anhalt erwirtschafteten laut Landesamt einen Großteil ihre Einkünfte auch 2018 überwiegend aus einem Gewerbebetrieb oder mit selbstständiger Arbeit. Insgesamt 139 Steuerpflichtige meldeten zudem auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung an die Finanzämter.

Im benachbarten Dessau-Roßlau hatte sich die Zahl der Einkommensmillionäre im Vergleich zum Jahr 2017 fast verdoppelt. Von vier auf sieben stieg deren Zahl bis zum Jahr 2018. Ähnlich gelagert war der Zuwachs der Millionäre in den Kreisen Harz und Börde.