Wochenend-Empfehlungen: Wo es im Landkreis Wittenberg am 20. und 21. Februar noch närrisch zugeht. Wer Blues vom Feinsten seit 50 Jahren und am Sonnabend in Wittenberg bietet. Welche Besonderheiten das Zeughaus in der Lutherstadt Wittenberg bereithält.

Wittenberg/MZ. - Mit dem Aschermittwoch sind noch nicht alle närrischen Veranstaltungen vorbei. In Kemberg zum Beispiel werden am Sonnabend, 21. Februar, noch eine Abendveranstaltung und am Sonntag der Rentnerkarneval gefeiert. In Trebitz stehen der Kinderkarneval am Samstagnachmittag und der Best-of-73-Jahre-Abend an. Gar die erste Hauptveranstaltung gibt es am Sonnabend in Möhlau. In Gräfenhainichen wiederum steht am Sonnabend im Sportforum die Jugendfastnacht als Abschluss der Karnevalszeit an. Zum Tanzabend mit der Liveband „Random“ lädt der ACC an diesem Sonnabend in Abtsdorf ein. In der Gaststätte „Zum Zeppelin“ geht es ab 19 Uhr beschwingt zu, ab 18 Uhr ist Einlass. Und schon an diesem Freitag laden die Platzmeister zu Jugendfastnachten in Bülzig, im Festsaal „Zum Alten Bülziger“ ein. Hier schließt sich am Samstagnachmittag ein Kinderfasching statt.

Wer nach anderen Veranstaltungen sucht, dem seien hier einige Tipps zur Auswahl gestellt.

Rock-Blues mit „Engerling“ in der Phönix-Theaterwelt in Wittenberg

Rock-Blues von „Mama Wilson“ bis zu den Stones erklingt an diesem Sonnabend, 21. Februar, in der Phönix-Theaterwelt. Denn die Gruppe „Engerling“ gastiert in Wittenberg. Der Bluesrock von Engerling sorgt immer für gute Stimmung, ohne dass die künstlerische Seite und das hervorragende handwerkliche Können der einzelnen Musiker dabei zu kurz kommen. Die Gruppe, früher noch Engerling-Blues-Band, ist eine der dienstältesten, erfolgreichsten und beliebtesten Bluesbands Ostdeutschlands. Das künstlerische und persönliche Erscheinungsbild von Bandchef Boddy Bodag, sein Klavierspiel und vor allem seine Art zu singen, sind nach wie vor einzigartig. Die Besetzung besteht aus Wolfram Bodag (ld, key, voc, harm), Heiner Witte (git), Manne Pokrandt (bg), Hannes Schulze (dr). Für das Konzert in der Jubiläumstour „50 Jahre Engerling“ gibt es Karten, da der Rang noch in den Verkauf genommen wurde.

Weltgästeführer im Zeughaus in Wittenberg

Unter dem Motto des diesjährigen Weltgästeführertages „Mit offenen Augen…“ gibt es an diesem Sonnabend, 21. Februar, in Wittenberg eine kostenfreie Sonderführung. Sie beginnt vor der historischen Stadtinformation in der Mauerstraße und bietet einen Gang durch das Museum im Zeughaus sowie die Franziskanerklosterkirche. Dabei werden besonders interessante Orte und Ausstellungsstücke in den Fokus gerückt. Die modernen Installationen in der Klosterkirche veranschaulichen die Bedeutung der Askanier (Sachsen-Wittenberg), welche sie als Kurfürsten und Schwertträger des Königs beziehungsweise Kaisers für das damalige Heilige Römische Reich Deutscher Nation und speziell für Wittenberg hatten. Anschließend wird das historische Stadtmodell gezeigt. Der geschichtliche Rundgang endet im Wittenberg des Jahres 1989/1990. Unter den hier gezeigten Exponaten befindet sich auch das im Jahre 1983 auf dem Lutherhof zur Pflugschar umgeschmiedete Schwert. Dieses spezielle Führungsangebot wird in Kooperation mit den Städtischen Sammlungen der Lutherstadt Wittenberg ermöglicht. Für die Veranstaltung werden je nach Interesse der Teilnehmer 60 bis 90 Minuten eingeplant.

Spaziergang im Schlosspark in Mosigkau mit Paul Dörfler

Am Sonntag, 22. Februar, bekommen Naturliebhaber Gelegenheit, mit zwei kundigen Menschen das Erwachen der heimatlichen Natur zu beobachten. Treffpunkt ist der Haupteingang vom Schloss Mosigkau um 10 Uhr. Welche Vogelarten singen schon im Februar und wie haben sie die kalten Winternächte ohne Heizung überstanden? Gemeinsam gehen die Teilnehmer auf Suche nach Amsel, Rotkehlchen, Tannenmeise und Zaunkönig und erfahren, was Menschen von den Vögeln vielleicht lernen können. Die Führung gestalten Ökologin Leonie Bronkalla und Ernst Paul Dörfler, bekannter Buchautor und Ökologe. Dörfler freut sich auf den gemeinsamen Spaziergang: „Mit dem Erblühen der ersten Krokusse stimmen auch unsere Singvögel ihre Lieder an, ein gemächlicher Parkspaziergang mit offenen Augen und Ohren könnte uns Leichtigkeit und Zuversicht verleihen“. Ein Fernglas ist zweckmäßig, aber nicht Bedingung, eine Anmeldung ist nicht nötig.