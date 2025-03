Das Johann-Strauß-Ballett Prag und das Gala-Sinfonieorchester Prag wollen am Sonntag in Bad Schmiedeberg Johann Strauß huldigen.

Wittenberg/MZ - Nicht so frühlingshaft wie das vergangene Wochenende, aber immerhin etwas sonnig sollen die kommenden Tage werden. Da ergibt sich sicher eine gute Möglichkeit, einen Spaziergang beziehungsweise Ausflug mit einer Veranstaltung zu verbinden. Hier einige Empfehlungen:

200 Jahre Johann Strauß im Kurhaus Bad Schmiedeberg

200 Jahre Johann Strauß – dieses Jubiläum wird am Sonntag in Bad Schmiedeberg gefeiert. Natürlich mit den schönsten Melodien des berühmten Komponisten. Die große Gala mit Mitgliedern des Gala-Sinfonieorchesters Prag, mit international bekannten Solisten und dem Johann-Strauß-Ballett findet von 15.30 bis etwa 18 Uhr im Festsaal im Kurhaus statt.

Von der „Schönen blauen Donau“ geht es unter anderem in „Eine Nacht in Venedig“ und mit der „Tritsch-Tratsch-Polka“, dem „Kaiserwalzer“ sowie dem „Zigeunerbaron“ in die „Fledermaus“, um nur einige Blüten des musikalischen Straußes zu nennen. Eintrittskarten gibt es ab 19 Euro an der Rezeption im Kurhaus.

Radreisevorträge vom ADFC im Mitmach-Lokal Dessau

In den Räumen des Mitmach-Lokals in der Dessauer Kavalierstraße bietet der ADFC Dessau am Sonntag drei Radreisevorträge an. Los geht es um 11 Uhr mit einem Vortrag von Thoralf Krahl, der unter der Überschrift „Durch Österreich über die Alpen in die Puszta“ steht. Krahl ist von München nach Salzburg durch Kärnten, in die Steiermark nach Graz und weiter bis zum Neusiedler See geradelt auf kleinen Straßen, Radwegen und Schotterpisten.

13.30 Uhr berichten Britta und Bernd Schafsteller, die im Jahr 2023 über einen Monat lang mit ihren Rädern in Südamerika unterwegs waren. Der Start erfolgte damals in Salta in Nordargentinien, die Strecke umfasste am Ende 1.600 Kilometer. Um 15 Uhr folgt Frank Brune, der zum Jahreswechsel 2024/2025 fünf Wochen lang den Osten Kubas mit dem Rad bereist hat.

Von Holguin ging es damals im Uhrzeigersinn entlang der Küste nach Gibara, Guantanamo, Santiago de Cuba, St. Lucia wieder nach Holguin. Die Reise führte mehr als 1.500 Kilometer durch tropische Vegetation und Steppenlandschaft, durch den Nationalpark „Alejandro de Humboldt“, über Passstraßen durch die Berge und in die weiten Ebenen der Zuckerrohrfelder. Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Choräle zur Passion in der Schlosskirche Wittenberg

Choräle zur Passion stehen im Mittelpunkt eines Konzertes, zu dem am Sonntag, um 17 Uhr in die Schlosskirche Wittenberg eingeladen wird. Es musizieren die Schola Cantorum Adam Rener sowie Schlosskirchenkantor Ulrich Hirtzbruch an der Orgel; Superintendentin Gabriele Metzner führt mit liturgischen Texten durch das Programm. Für viele Musikbegeisterte zählen die Choräle zu den Höhepunkten der Bach’schen Passionen.

Ausgewählte Choräle werden im Rahmen des Passionskonzertes zu hören sein. Sie werden ergänzt durch Choralbearbeitungen von Bach, Brahms, Karg-Elert und Langlais. An der historischen Ladegast-Orgel erklingen zudem Bachs Präludium und Fuge h-Moll sowie Meditationen zur Passion von István Koloss und Olivier Messiaen. Chormusik von Homilius und Reger widmet sich betrachtend Christus als dem Lamm Gottes. Die Gemeinde und alle Konzertbesucher sind eingeladen, beliebte jüngere Passionslieder mitzusingen. Der Eintritt ist frei; am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.

Autor stellt Buch „Heimat Kinderheim“ in Petzsch vor

Zu einer Lesung mit dem freiberuflichen Dozenten und Autor Michael-Alexander Lauter wird am Sonnabend, um 15 Uhr ins Schlosscafé „Eberhardine“ in Pretzsch eingeladen. Er stellt dort sein neues Buch „Heimat Kinderheim“ vor, in dem Protagonist Sascha auf den Spuren seiner Kindheit unterwegs ist. Diese war viele Jahre durch das Leben in Heimeinrichtungen in Bitterfeld, Pretzsch, Dresden-Pillnitz und Dorfhain geprägt, wo er sich stets neuen Bedingungen anpassen musste.

Die Begrüßung zur Veranstaltung beginnt um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, die eigentliche Lesung um 16 Uhr. Anschließend besteht Gelegenheit, mit dem Autor ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Der Eintritt ist kostenlos. Es wird aufgrund begrenzter Platzkapazität um vorherige Reservierung unter Telefon 034926/56344 oder 0173/6326274 oder E-Mail an [email protected] gebeten.