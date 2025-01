Andreas Wurda weist in der Miniaturansicht der Stadt auf die Stelle hin, an der im vergangenen Jahr ein archäologischer Fund gemacht wurde.

Wittenberg/MZ - Das Museum Städtische Sammlungen im Zeughaus steht vor großen Herausforderungen. Während das Stadtmuseum früher am Schloss in Wittenberg jährlich bis zu 18.000 Besucher zählte, sank die Besucherzahl nach dem Umzug ins Zeughaus an der Juristenstraße drastisch. Was der Grund sein könnte.