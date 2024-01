Neue Überlegungen zu altbekanntem Museumsstück. Was Andreas Wurda zur Hand der Giftmischerin meint und womit er seine Betrachtungen begründet.

Unstimmigkeiten in der Geschichte zur Hand der Giftmischerin

Wittenberg/MZ. - Eine mumifizierte, zarte Frauenhand ist in einer Vitrine der Städtischen Sammlungen im ehemaligen Zeughaus am Arsenalplatz zu sehen: die Hand der Giftmischerin. Die sich dahinter verbergende Geschichte ist bekannt. Es handelt sich um einen ganz besonderen Kriminalfall aus dem 18. Jahrhundert. Darauf weist auch ein dickes Buch hin, das neben der Hand in der Vitrine gezeigt wird: die Gerichtsakte.