Halle/Magdeburg/MZ - Im Streit um den künftigen Gefängnisstandort im Süden Sachsen-Anhalts haben die vier CDU-Landtagsabgeordneten aus Halle die Landesregierung aufgefordert, am bisherigen JVA-Standort Halle festzuhalten. Gegen eine mögliche Verlagerung nach Weißenfels (Burgenlandkreis) kündigten die Abgeordneten Marco Tullner, Christian Albrecht, Kerstin Godenrath und Thomas Keindorf dagegen „Widerstand“ an. „Wir brauchen endlich Klarheit und Verlässlichkeit“, erklärten die Politiker in einer gemeinsamen Stellungnahme am Dienstag.

