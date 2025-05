Nach einem Unfall auf der A9 im Burgenlandkreis hat sich der Verkehr in Fahrtrichtung Berlin am Dienstagmorgen über mehrere Kilometer gestaut (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Naumburg und Weißenfels ist es am Dienstagmorgen zu stundenlangen Behinderungen gekommen. Grund war ein Unfall, bei dem laut der Autobahnpolizei in Weißenfels ein Pkw gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Berlin auf einen Lkw aufgefahren und bei dem eine Person verletzt worden war. Die Autobahn musste wegen Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Berlin gesperrt werden. Die Folge war ein kilometerlanger Rückstau, der auch nach Aufhebung der Sperrung längere Zeit andauerte. Der genaue Unfallhergang war laut Polizei zunächst unbekannt. Die Ermittlungen dazu dauern an, hieß es.