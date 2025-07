Wittenberg/MZ. - In der Collegienstraße, nur ein paar hundert Meter vom Marktplatz entfernt, leuchtet seit Kurzem ein knallpinkes Neon-Schild über dem Eingang – „Sweet Sixty“ steht in verspielter Schrift darauf geschrieben. Wer hier eintritt, wird augenblicklich in eine andere Welt gezogen: „Diner“-Atmosphäre der 60er Jahre trifft auf pastellfarbenes Eis-Universum mit Bar-Charakter, Karomuster am Boden und hipperMusik aus den Boxen. Das neue Eiscafé mit Abendbetrieb ist kein gewöhnlicher Laden: Es ist das aktuelle Projekt von Darius Heyfelder, der in Wittenberg als Betreiber des „Spätis“ bekannt ist.

