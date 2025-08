Frust in Dessau Mieter ärgern sich - Nach Insolvenz von Eigentümer verwahrlost das Wohnumfeld in der Wäschkestraße

Seit über 50 Jahren wohnen Erhardt Berner und Günter Pfeil in der Wäschkestraße in Dessau. Doch die Missstände nehmen zu. Was der Verwalter zu den Kritiken sagt.