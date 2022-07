Wittenberger Tafel verzeichnet steigende Nachfrage

Kein Mangel an Lebensmittel-Spenden: Hier wird die Wittenberger Tafel beliefert.

Wittenberg/MZ - 2,30 Euro für ein Stück Butter, über einen Euro für die Packung Milch, Käse teurer, Brot teurer, Wurst teurer, von den Energiekosten gar nicht zu reden - die stark steigenden Preise hinterlassen Spuren im Portemonnaie. Und manchen bringen sie an die Grenzen der finanziellen Möglichkeiten. Wo das besonders deutlich wird, das ist bei den Tafeln, die Lebensmittel an Bedürftige ausreichen. Einige in der Republik werden des Ansturms gar nicht mehr Herr und müssen den Zugang begrenzen.