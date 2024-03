Die Stadtkasse macht 20 statt vorher veranschlagten acht Millionen Euro Verlust. An der Landesgartenschau wollen die Fraktionen aber trotz der angespannten Lage festhalten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Der Haushalt der Stadt Wittenberg sieht nun ein Minus von 20 anstatt von 8,6 Millionen Euro vor. Das geht aus dem am Mittwoch im Stadtrat beschlossenen zweiten Nachtragshaushalt für die Jahre 2023 und 2024 hervor. Das Gros der geringer ausfallenden Einnahmen geht auf niedrigere Zuwendungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich zurück. Die Bundesländer zahlen den Kommunen Geld für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Da die Orientierungsdaten des Landes Sachsen-Anhalt nun verfügbar seien, gehe man nun entgegen der vor circa einem halben Jahr beschlossenen ersten Nachtragshaushaltssatzung von Zuwendungen in Höhe von 7,5 Millionen Euro aus – davor hatte man mit doppelt so viel gerechnet.