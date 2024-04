Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat ein Lottospieler am Freitagabend beim Eurojackpot 95.323,60 Euro gewonnen. Er hatte 2,60 Euro investiert.

Ziehung in Helsinki - Spieler aus Anhalt-Bitterfeld gewinnt beim Eurojackpot fast 100.000 Euro

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat ein Lottospieler am Freitagabend mit einen einzigen Tipp beim Eurojackpot 95.323,60 Euro gewonnen. Das hat die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt mitgeteilt. Der Spielschein galt nur für die Ziehung am Freitagabend und hatte inklusive Bearbeitungsgebühr 2,60 Euro gekostet.

Bei dem Tipp waren 5 aus 50 Gewinnzahlen (3, 18, 23, 29 und 47) richtig. Lediglich die 2 aus 12 Eurozahlen (5 und 12) stimmten nicht überein.

In allen 19 europäischen Ländern, in denen Eurojackpot gespielt wird, gab es insgesamt elf Gewinner, die heute Abend alle 5 aus 50 Gewinnzahlen richtig hatten – unter anderem in Norwegen und Finnland.

„Dieser Gewinn sorgt gewiss für Frühlingsgefühle – egal, wie launisch das Aprilwetter ist“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in einer Pressemitteilung.

Der Spielschein war anonym – ohne Lotto-Kundenkarte – in einer Verkaufsstelle im Landkreis Anhalt-Bitterfeld abgegeben worden. Der Gewinn kann in allen Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden. Dabei wird die Spielquittung von einem Terminal eingelesen und kontrolliert.

Eurojackpot ist die europäische Millionenlotterie von Lotto, an der Lottospieler in 19 europäischen Ländern teilnehmen können. Die Lotterie Eurojackpot gibt es seit März 2012. Es werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 12 Eurozahlen angekreuzt. Ein Tipp Eurojackpot kostet 2 Euro. Die Ziehungen der Eurojackpot-Gewinnzahlen erfolgen dienstags und freitags gegen 20 Uhr in Helsinki.