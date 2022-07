Wittenberger Künstlerpaar lädt zu Mitmachaktion ein

Silvia Topanka-Freihube und Bertram Freihube: Das Künstlerpaar gestaltet im Rahmen der Landesliteraturtage 2022 ein Fest in Wittenberg, in dem es um die Druckkunst geht. Es ist auch ein Beitrag zum Jubiläumsjahr 500 Jahre Bibelübersetzung.

Wittenberg/MZ - Also 500. So viele Bäume wurden schon in Wittenberg gepflanzt, als es darum ging, das Reformationsjubiläum zu feiern. Und zwar nicht nur mit Ausstellungen und Vorträgen, sondern auch mit einem sehr lebendigen Denkmal, das es für alle sichtbar bis heute gibt und nach dem normalen Lauf noch lange geben wird. Jetzt rückt die Zahl 500 einmal mehr ins Gedächtnis, denn 2022 jährt sich Martin Luthers Übersetzung des Neuen Testaments zum 500. Mal. Nachdem bereits die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt diesem Ereignis eine Mitmachausstellung in Form eines Escapespiels gewidmet hat (die MZ berichtete), leisten jetzt auch Silvia Topanka-Freihube und Bertram Freihube einen Beitrag. Vom 30. September bis zum 3. Oktober organisiert das Wittenberger Künstlerpaar ein Fest der Sprache, der Wörter und der Kunst des Druckens.