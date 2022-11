Wittenberger Hoteldirektor stellt Wunschbaum auf

WITTENBERG/MZ - In Pretzsch werden in diesen Tagen eifrig Weihnachtssterne gebastelt. Bisschen früh? Aber nein, sagt Danny Huhn, Direktor des Wittenberger Hotels „Best Western“, schließlich sollen die Sterne in den nächsten Tagen bereits bei ihm in der Lutherstadt sein.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.