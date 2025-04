Wittenberg/MZ. - Auf die Reihe bekommen hat der Wittenberger, der aus Salzwedel stammt, sein Leben bislang offenkundig nicht. Der 41-Jährige wird am Montag in Handschellen in den Saal des Amtsgerichtes geführt. Noch bis Mitte April sitzt er im Gefängnis, verbüßt eine so genannte Ersatzfreiheitsstrafe. Er konnte oder wollte also eine zuvor verhängte Geldstrafe nicht begleichen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.