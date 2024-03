Wittenberg/MZ. - Mit einer saftigen Geldstrafe ist der Mann davon gekommen, der sich wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein und Körperverletzung (die MZ berichtete) vor Gericht verantworten musste. Am gestrigen Donnerstag fiel nach der Anhörung zweier weiterer Zeugen in Wittenberg das Urteil. Danach muss der gelernte Koch, der aktuell Bürgergeld bezieht, 240 Tagessätze zu je 20 Euro berappen.

Nicht einbezogen wurde im Hinblick auf übrige Strafen in das Urteil die Anklage wegen Körperverletzung. Sie ist vorläufig eingestellt. Eine 60 Jahre alte Wittenbergerin hatte ausgesagt, von dem Mann bedroht, gewürgt und massiv ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Er habe sexuelle Gefälligkeiten gefordert für kleinere Reparaturen im Haushalt, was sie verweigerte. Der Kontakt zu ihm sei über eine Freundin zustande gekommen, die sie aufgefordert habe, den Mann, ihren Ex, „sexuell zu verwöhnen“. Der Angeklagte leugnet allerdings strikt. Er kenne weder die Geschädigte noch sei er in ihrer Wohnung gewesen.

Bei der gestrigen Verhandlung bestätigte das eine Zeugin, die Ex des Angeklagten. „Die haben sich nie gesehen und ich habe sie nicht mit ihm bekannt gemacht. Ich habe ihr auch keine Nachrichten geschickt.“ Die Behauptungen der Geschädigten seien „Blödsinn“. Im Übrigen hatte sie die „Faxen dicke, weil sie sich ständig Geld geborgt hat“, erklärte die inzwischen aus Wittenberg weggezogene Zeugin ihr Verhältnis zur einstigen Freundin, die eher eine Bekannte sei.

Die Staatsanwaltschaft sieht etliche Widersprüche und Uneindeutigkeiten im Fall der körperlichen Misshandlung: „Es bleiben viele Zweifel.“ Daher die vorläufige Einstellung.

Im anderen Fall, beim Fahren ohne Führerschein, liegt die Sache anders. Die Taten räumt der Angeklagte ein. Er soll in 22 Fällen im Auftrag eines Wittenberger Unternehmens unterwegs gewesen sein und Mitarbeiter von A nach B gebracht haben. Seinen Führerschein hatte der Mittvierziger quasi im Internet bestellt, es handelt sich um eine Fälschung. Dass man Prüfungen absolvieren und Unterricht nehmen muss, um eine Fahrerlaubnis zu erhalten, das habe er nicht gewusst.

Eine Schutzbehauptung, befindet der Staatsanwalt. „Es ist allgemein bekannt, dass man für den Führerschein eine Prüfung machen muss.“ Der Angeklagte sei mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Bedrohung, sexueller Nötigung, Diebstahl, Körperverletzung. Es handle sich um eine Vielzahl an Taten. Für ihn spreche, dass er geständig sei. Er forderte eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen je 20 Euro und eine Führerscheinsperre von zwei Jahren.

Die Verteidigerin verwies auf die Handicaps ihres Mandanten: Intelligenzminderung, Depressionen, Blackouts. Sie sprach von einer „unbewussten Fahrlässigkeit“. Im Übrigen sei der Angeklagte ab dem Zeitpunkt, da klar war, dass sein Führerschein eine Fälschung ist, nicht mehr gefahren. Die 180 Tagessätze und die Sperre seien aber annehmbar.

Richter Ronald Waltert legt indes eine Schippe drauf. „Ich glaube ihnen kein Wort“, sagte er. Die Geschichte um den Führerschein nannte er abenteuerlich. „Auch Sie wissen: Die Fahrerlaubnis kriegt man nicht im Internet.“ Dass es bei einer Geldstrafe bleibt, hat damit zu tun, dass die Taten erst im Nachhinein bekannt geworden seien. Sonst wäre auch eine Freiheitsstrafe auf Bewährung in Betracht gekommen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.