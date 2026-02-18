Offenbar weil eine Säge zu laut war, wurde ein Mann in einem Wittenberger Ortsteil agressiv. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Die Schnittarbeiten der Straßenmeisterei brachten einen Mann in einem Wittenberger Ortsteil dermaßen auf, dass er sie und die später anrückende Polizei attackierte.

Wittenberg/MZ - Ein Mann hat am Mittwochmorgen in einem Wittenberger Ortsteil Mitarbeiter der Straßenmeisterei und Polizisten angegriffen. Wie das Polizeirevier mitteilte, habe sich der Mann offensichtlich an den Landschaftspflegearbeiten der Mitarbeiter gestört gefühlt und habe diese erst beleidigt und dann einem der Männer ins Gesicht und in den Nacken geschlagen und ihn damit leicht verletzt, sowie seine Brille beschädigt.

Einem anderen Mann verpasste er den Angaben zufolge einen schmerzhaften Tritt gegen die Hüfte. Eine medizinische Behandlung wurde jedoch abgelehnt.

Als später die Polizei auftauchte, um die Aussagen aufzunehmen und den Mann als Beschuldigten zu belehren, habe sich dessen Agression gegen die Beamten gewandt. Gegen ihn wird nun auch wegen des tätlichen Angriffs und Widerstand gegen die Polizisten ermittelt. Verletzt wurden die Polizisten den Angaben zufolge nicht.