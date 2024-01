In Wittenberg wird am Samstag zur Demonstration und zum Gedenken aufgerufen. Wann was geplant ist und wer das ganze organsiert.

Wittenberg/MZ. - Seit Tagen gehen Hunderttausende Menschen in deutschen Großstädten gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straßen. Jetzt weitet der Protest sich aus. „Wittenberg: Klare Kante gegen rechts. Unsere Stimme für Menschlichkeit und gegen Hass“ ist das Motto einer Demo, zu der am Sonnabend, dem 27. Januar, in der Lutherstadt eingeladen wird. Beginn auf dem Marktplatz ist um 16 Uhr.

Anmelder der Kundgebung ist die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt. Das erklärt auf eine Anfrage deren Direktor Christoph Maier. Mit 500 Personen sei die Anmeldung erfolgt, wie viele kommen, ist offen. Man hoffe auf ein „breites Bündnis“. Zum Programm gehören Reden; Maier geht auch davon aus, dass sich „weitere Vertreter der Zivilgesellschaft“ äußern.

Rechercheergebnisse von „Correctiv“

Gegebenenfalls werde es szenische Lesungen aus Rechercheergebnissen von „Correctiv“ geben. Das Recherchezentrum hat bekanntlich ein Geheimtreffen von Rechtsextremisten in Potsdam enthüllt, an dem auch AfD-Politiker teilgenommen hatten und bei dem es den Angaben zufolge um eine Abschiebung von Millionen Menschen aus Deutschland ging.

Plakat zur Demo in Wittenberg "Klare Kante gegen rechts" (Plakat: Veranstalter)

Auf der Internetseite der Stadt stehen weitere Informationen zur Demonstration. Auch sind dort die Plakate/Flyer zum Download und teilen zur Verfügung gestellt.

Opfer des Nationalsozialismus gedenken

Im Anschluss an die Kundgebung auf dem Markt in Wittenberg begeben sich die Teilnehmer zur Stätte der Mahnung an der Stadtkirche. Dort soll der Opfer des Nationalsozialismus gedacht werden: Am 27. Januar 1945 wurde durch die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Allein in diesem Lager waren zur Zeit der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg mehr als eine Million Menschen ermordet worden – die meisten von ihnen waren Juden.

Für die Aktion am Sonnabend in Wittenberg laufen Maier zufolge noch Absprachen, unter anderem mit der Stadt und weiteren Akteuren.