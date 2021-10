„Wittenberg Talk“ wird fortgesetzt - zu Gast ist Schauspielerin Alexa Maria Surholt

Wittenberg/MZ/MAC - Am kommenden Wochenende wird die Reihe „Wittenberg Talk“, moderiert von dem Schauspieler-Ehepaar Claudia Wenzel und Rüdiger Joswig, fortgesetzt. Am Sonntag ab 17 Uhr wollen die beiden im Clack-Theater mit mehreren Gästen ins Gespräch kommen. Eingeladen ist Awo-Kreisverbands-Geschäftsführerin Corinna Reinecke, die etwa über die umfangreichen Investitionen in der Altstadt berichten wird. Zudem die Kunsthistorikerin Insa Christiane Hennen, deren Thema zum Beispiel das Haus Markt 3 sein wird. Auch André Chmilewski, neuer Direktor der Cranach-Herberge sitzt am Sonntag auf dem Podium, ebenso Stefan Schneegaß und Mario Welker vom „Clack“.

Prominenter Gast ist diesmal eine Kollegin von Claudia Wenzel aus der Arzt-Serie „In aller Freundschaft“, Alexa Maria Surholt. Sie spielt dort die Verwaltungschefin Frau Marquardt. Zu erzählen sein werde nicht zuletzt von gemeinsamen Drehtagen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Sonntag nicht mehr die Schülerband Füjazzko, das Quartett hat sich neu formiert und heißt jetzt „WB- 4“.

Den „Wittenberg Talk“ gibt es seit 2016: „Unsere Idee und unser Wunsch ist es, Wittenberger ins Gespräch zu bringen, persönliche Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen, Impulse zu geben und das offen mit den Gästen zu kommunizieren“, erklären die Moderatoren.

Claudia Wenzel ist momentan viel unterwegs zwischen Österreich und Berlin. Seit Juni und noch bis Ende November ist sie in Ellmau an den Dreharbeiten zur ZDF-Serie „Bergdoktor“ beteiligt. In sieben Folgen wirkt sie dort als Thea Hochstetter mit.