Am Freitagabend wird der Rodelberg in Gräfenhainichen zur Partyzone. Was Besucher bei der Eröffnung der Wintersaison erwartet.

Gräfenhainichen/MZ. - In Gräfenhainichen eröffnet am kommenden Freitag die Wintersaison. Mit einer „Après-Ski-Opening-Party“ am „Mount Rosi“ in der Rosa-Luxemburg-Straße 76 wird die kalte Jahreszeit eingeläutet. Angekündigt ist laut Veranstaltern eine 80er/90er-Party an dem Gräfenhainichener Rodelberg, der sich auf dem Gelände der Firma Rosenau Tiefbau befindet.

Seit 2024 laden Kevin und Nico Rosenau dort regelmäßig zu Rodelveranstaltungen mit Après-Ski-Partys ein und sorgen mit Schneekanonen und Pistenbullys für winterliche Bedingungen. Losgehen soll es am Freitagabend um 19 Uhr. Freuen können sich Gäste laut Ankündigung auf „fette Beats, kalte Drinks und beste Stimmung“.

Auch Nachtrodeln mit beleuchtetem Rodelhang, ein beheiztes Festzelt sowie Live-Musik stehen auf dem Plan. Für gute Stimmung sorgen soll dabei ab 19 Uhr der Erfurter Ballermann-Sänger „Samu“.