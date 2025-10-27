Wildschweine in Nudersdorf sorgen für Ärger. Rentner berichtet von wiederholten Verwüstungen auf seinem Grundstück. Wer bei diesen Schäden haftet und wie sich Betroffene schützen können.

Der Garten von Eberhard Waßersleben in Nudersdorf gleicht inzwischen einer aufgewühlten Baustelle. Aufgerissene Erde zeugt von nächtlichen Besuchen durch Wildschweine. Immer wieder dringen die Tiere bei dem Rentner ein.

Nudersdorf/MZ. - Wenn Anwohner Eberhard Waßersleben morgens aus dem Fenster schaut, sieht sein Garten aus, als hätte jemand ihn mit einer Schaufel umgepflügt. Der Rasen ist aufgerissen, Erde liegt in dicken Brocken daneben, zwischen den Hecken klaffen tiefe Löcher. „Das waren sie wieder“, berichtet der Rentner. Mit „sie“ meint er Wildschweine. Ungebetene Gäste, die in Nudersdorf längst kein seltener Anblick mehr sind. „Ich habe sie selbst noch nie gesehen, aber sie kommen regelmäßig. Manchmal ist über Nacht alles verwüstet“, erzählt der Nudersdorfer.