Schlechteste Abwehr der Liga Trainerin Seidler ist „wütend“ über die Defensive der Wildcats
Union Halle-Neustadt steht sieglos am Tabellenende der Bundesliga, vor allem kassiert das Team zu viele Gegentore. Der Druck vor dem Derby in Zwickau ist groß.
Aktualisiert: 27.10.2025, 13:21
Halle/MZ. - Die Aufarbeitung dieser nächsten Enttäuschung fand gleich an Ort und Stelle statt. Noch in der SWH-Arena haben Mannschaft und Trainerteam des SV Union Halle-Neustadt am späten Samstagabend zusammengesessen, um das 33:38 gegen TuS Metzingen zuvor auszuwerten. „Das musste sein“, sagte Ines Seidler. Nicht nur aufgrund der sechsten Niederlage im sechsten Spiel.