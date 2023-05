In einem Gemeinschaftskeller in Coswig brennen ein Geschirrspüler und weitere Gegenstände. Es ist nicht der erste Brand in dem Gebäude.

Schon wieder Feuer in Mehrfamilienhaus in Coswig - Fünfstelliger Schaden

Coswig/MZ - Schaden im fünfstelligen Bereich hat am Mittwochabend ein Brand im Beethovenring in Coswig verursacht. In einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Geschirrspüler sowie ein großer Haufen weiterer diverser Gegenstände durch Unbekannte in Brand gesetzt worden. In dem Gebäude war es bereits mehrfach zu Bränden gekommen. Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer. Personen wurden nicht verletzt.