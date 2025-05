Wittenberg stellt eine Liste mit dem Sanierungsstand aller kommunalen Gebäude auf. Die soll dabei helfen, in den nächsten Jahren zu sparen und dabei den Stadtrat ins Boot holen.

Herrschaftlich, aber leider sanierungsbedürftig: Die Grundschule Nudersdorf befindet sich in einem Schloss aus dem 18. Jahrhundert.

Wittenberg/MZ. - Was tun, wenn künftig weniger Kinder Kitas und Schulen besuchen? Was wenn der Jugendclub im Ort kaum noch genutzt oder der Gemeinschaftsraum nur noch selten frequentiert wird? Und das in Zeiten knapper Kassen. Die Stadtverwaltung Wittenberg hat sich deshalb über ihre Immobilien gebeugt und ein Kataster mit Bewertungen zum Sanierungsstand der Gebäude und Sportplätze erstellt. Bewertet wird hier nicht, ob die Immobilie rege genutzt wird, einzig der bauliche Zustand ist erfasst. Dahinter steht eindeutig die Frage: Wo kann gespart werden?