Die Energieavantgarde Anhalt lädt in Gräfenhainichen zu einer Energiewerkstatt ein. Welche Modelle dort vorgestellt werden, was es für Ideen und welche Vorbehalte es gibt.

Teilnehmer der Energiewerkstatt, die am vergangenen Wochenende in Ferropolis stattfand

Gräfenhainichen/MZ. - Die Energieavantgarde Anhalt hat am Samstag die Bürgerinnen und Bürger Gräfenhainichens sowie Interessierte aus der Region nach Ferropolis zu einer Energiewerkstatt eingeladen. Die Energieavantgarde Anhalt ist ein Netzwerk in der Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, das in Kooperation mit nationalen und europäischen Partnern am zukunftsfähigen Umbau des Energiesystems vor Ort arbeitet.