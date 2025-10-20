Charlotte Novotny begleitet Menschen in schwierigen Lebenssituationen – mit Traumatherapie, Paarberatung und individueller Aufmerksamkeit. Wie Mediziner ihr Angebot einordnen.

Wie eine Heilpraktikerin in Wittenberg gegen Alpträume vorgeht

Charlotte Novotny begleitet Menschen in ihrer Praxis „Alles gut“ auf dem Weg zum inneren Gleichgewicht.

Wittenberg/MZ - „Ich liebe meine Arbeit“, sagt Charlotte Novotny und lächelt ruhig. Die 50-jährige Heilpraktikerin lebt in Wittenberg, ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Ihre Praxis „Alles gut“, die sie im November 2024 eröffnete, versteht sie als einen Ort, an dem Menschen wieder Vertrauen, Sicherheit und Selbstachtung finden können.