  4. Bildband von Sven Wieder: Wie ein Wittenberger Installateur zum Fotografen wurde

Ein neuer Bildband zur Lutherstadt Wittenberg ist erschienen. In der Thalia-Signierstunde verrät Sven Wieder, wie er sich seine Fotos erarbeitet.

Von Jana Dürr 08.12.2025, 12:00
Sven Wieder, hier mit Talia-Filialleiterin Andrea Zschoch, signiert in der Buchhandlung im Arsenal in Wittenberg seinen Bildband über die Lutherstadt.
Sven Wieder, hier mit Talia-Filialleiterin Andrea Zschoch, signiert in der Buchhandlung im Arsenal in Wittenberg seinen Bildband über die Lutherstadt. (Foto: Jana Dürr)

WITTENBERG/MZ. - „Wittenberg ist immer schön“, gesteht Sven Wieder angesichts seines jüngsten Projektes, dem gerade frisch erschienen Bildband über die Lutherstadt Wittenberg. Während einer Signierstunde bei Thalia im Arsenal am Sonnabend nutzte er die einmalige Gelegenheit, mit Lesern, Publikum und Interessenten ins Gespräch zu kommen.