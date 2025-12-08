Ein neuer Bildband zur Lutherstadt Wittenberg ist erschienen. In der Thalia-Signierstunde verrät Sven Wieder, wie er sich seine Fotos erarbeitet.

Wie ein Wittenberger Installateur zum Fotografen wurde

Sven Wieder, hier mit Talia-Filialleiterin Andrea Zschoch, signiert in der Buchhandlung im Arsenal in Wittenberg seinen Bildband über die Lutherstadt.

WITTENBERG/MZ. - „Wittenberg ist immer schön“, gesteht Sven Wieder angesichts seines jüngsten Projektes, dem gerade frisch erschienen Bildband über die Lutherstadt Wittenberg. Während einer Signierstunde bei Thalia im Arsenal am Sonnabend nutzte er die einmalige Gelegenheit, mit Lesern, Publikum und Interessenten ins Gespräch zu kommen.