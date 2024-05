Die Möhlauer Interessengemeinschaft saniert mit Helfern in Eigenleistung ein Kleinod in der Dorfmitte. Wie es dazu kam und was alles passiert ist.

Wie der Springbrunnen in Möhlau wieder zum Sprudeln gebracht wurde - Und von wem

Dorfleben in Sachsen-Anhalt

Möhlau/MZ. - Es ist vollbracht. Am Donnerstagabend beförderte die Fontäne des Möhlauer Springbrunnens nach langer Zeit das erste Mal wieder einen dicken Wasserstrahl aus der Düse in die Höhe. Die Erleichterung bei den Anwesenden war groß. Seit einigen Monaten werkelten zahlreiche Möhlauer und weitere Helfer an dem Bauwerk, um es wieder zum Laufen zu bringen.

Seit über 50 Jahren steht der Springbrunnen hier in Kleinmöhlau zwischen Teich und Gaststätte Vetter. Immer war er zur Freude der Möhlauer und ihrer Gäste in Aktion. Dann, vor einigen Jahren, musste der Betrieb des Brunnens aufgrund vieler äußerer Umstände immer wieder unterbrochen werden.

Geschätzte Investitionskosten von etwa 20.000 Euro

Und dann versiegte er eines Tages sprichwörtlich. Denn das Wasser im Teich, aus dem auch der Springbrunnen gespeist wurde, reichte zu dessen Betrieb nicht mehr aus. Er lag brach und bot ein trauriges Bild. Geschätzte Investitionskosten von etwa 20.000 Euro führten schließlich dazu, dass sich der Ortschaftsrat zur Umgestaltung des Areals entschied – ohne Brunnen. Es wurden die Bürger aufgerufen, Ideen für die Umgestaltung der Fläche einzureichen. Dies kam auch den beiden Möhlauern Manuel Wiener und Stefan Thiemicke zu Gehör. Für die beiden war schnell klar: „Eine Umgestaltung oder Zweckentfremdung kommt für den Springbrunnen nicht in Frage. Der Springbrunnen muss wieder sprudeln“, wie Manuel Wiener sagt. Sie gingen auf die Suche und fanden schnell Mitstreiter für das Projekt. Es wurde die Interessengemeinschaft „Springbrunnen“ gegründet. „Etwa acht Mann stark ist der harte Kern“, kommt von den beiden.

Letzter Akt: Die Feuerwehren aus Möhlau, Gräfenhainichen und Zschornewitz befüllen den Brunnen. (Foto: Thomas Klitzsch)

Spenden sammeln beim Sommerfest

Ein Konzept wurde erarbeitet und dem Ortschaftsrat vorgestellt. Dabei sollte weitestgehend auf öffentliche Gelder verzichtet werden. So wurde der Ortschaftsrat überzeugt. Zum Sommerfest im vergangenen jahr wurden Spenden gesammelt. Es war überragend, was dort von den Möhlauern gegeben wurde. Dann gingen die Arbeiten los. Lutz Biermann, Bauhofmitarbeiter aus Tornau, verputzte den Brunnen in seiner Freizeit. Viele Helfer strichen dann.

Eine 6.000-Liter-Beton-Zisterne sichert den geschlossenen Wasserkreislauf. Die Firma Rosenau führte die Arbeiten durch. Aber auch Peter von Geyso und Steffen Pluhm-Jude von der hiesigen Feuerwehr werkelten kräftig mit. So konnte dann mit den Tanklöschfahrzeugen der Feuerwehren Möhlau, Gräfenhainichen und Zschornewitz der Brunnen befüllt werden. Der Probelauf klappte, nun kann das Springbrunnenfest am 1. Juni starten, zudem herzlich eingeladen wird.