Im Kemberger Ortsteil Schleesen soll einer der größten Solarparks Sachsen-Anhalts entstehen. Was der Vorhabenträger genau plant und warum viele Anwohner sich gegen das Photovoltaik-Projekt stellen.

Kemberg/MZ. - Die Stimmung im Schleesener Ortschaftsrat am vergangenen Mittwochabend ist angespannt. Immer wieder unterbrechen wütende Zwischenrufe und kritische Fragen die Ausführungen des Dessauer Stadtplaners Boris Krmela. Denn Krmela erläutert im Bürgerhaus Schleesen ein Vorhaben, mit dem die meisten der Anwesenden ganz und gar nicht einverstanden sind. Es geht um eine Photovoltaikfreifläche, die die EVH Grüne Energie - Projekt GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, nördlich der Kemberger Ortsteile Schleesen und Naderkau errichten will.