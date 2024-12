Ausschüsse in Kemberg diskutieren über zwei gigantische Solarparks in Schleesen. Sie könnten eine Fläche von 156 Hektar einnehmen. Anwohner sehen das kritisch. Was auf dem Spiel steht.

Kemberg/MZ - Eine Fläche, so groß wie 220 Fußballfelder: In dem kleinen Ort Schleesen könnte womöglich eines der größten Solarprojekte in der Region entstehen – sollte der Stadtrat diesem Mega-Projekt zustimmen. Zwei Photovoltaikanlagen sollen in Schleesen auf einer Gesamtfläche von etwa 156 Hektar gebaut werden.