Wespen-Alarm im Spätsommer in Wittenberg Warum Wespen im Spätsommer so aggressiv sind – und was eine Nestentfernung in Wittenberg kostet
Sommerzeit ist Wespenzeit. Warum diese gerade jetzt so lästig sind, wie man sie am besten in Schach hält, und was im Falle eines Nests im Haus oder in der Wohnung zu tun ist.
Aktualisiert: 31.08.2025, 11:34
Wittenberg/MZ. - Wer im Sommer ein Eis im Freibad genießt, sich einen Kuchen vom Bäcker holt, oder generell das Haus verlässt, hat ihre Bekanntschaft gemacht: Wespen. Sie sind im Sommer besonders aktiv, stets auf Nahrungssuche, und stechen dabei gerne auch mal zu.