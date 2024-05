Bad Schmiedeberg/Lubast/MZ. - Gut behütet in der Hosentasche schlummert ein kleines Papierstück. Die ersten sechs Zeilen eines Gedichts stehen darauf mit schnörkeligen Buchstaben geschrieben. Es ist der erste Entwurf eines Gedichtes, den Werner Wilhelm Bauske jüngst zwischen seinen Unterlagen und Schriftstücken wiedergefunden hat. „Daraus kann man noch etwas machen“, meint der Bad Schmiedeberger.

Und was der 75-Jährige eigentlich damit meint: Er wird in seine fantasievolle und nachdenkliche Gedankenwelt eintauchen und die Zeilen vollenden. Der Mann hat sich das Geschichtenschreiben zum Hobby gemacht–und nun ein Buch herausgebracht. Darin bezieht er sich unter anderem auf sein großes Lebenswerk: das „Kiez Friedrichsee“ in der Dübener Heide.

Der Bad Schmiedeberger ist nämlich der Gründer der Ferienanlage mitten im Wald. Nachdem er im Jahr 2017 den Geschäftsführerposten verließ, nahm Bauske seine große Leidenschaft wieder intensiv auf: das Schreiben von Gedichten, Sagen, Kurzgeschichten und auch Sprüchen. An manchen Tagen „sprudeln“ die Gedanken aus ihm nur so heraus. Dann nimmt er sich einen Stift und bringt sie zu Papier.

Inzwischen füllen Bauskes lyrische Werke mehrere dicke Hefter und Aktenordner. Nun hat sich der Rentner dazu entschlossen, seine Texte nicht nur mit Freunden und Verwandten zu teilen, sondern jeden an seinen Gedanken teilhaben zu lassen. So entstand das Buch „Sagenhaft buntes Leben – Friedrichsee und andere Inspirationen“, das der Autor kürzlich im Selbstverlag herausbrachte.

Bauske schreibt Sagen für Kinder

Wie Bauske berichtet, erweckte ein Buch in seiner Kindheit, „Die Märchen der Gebrüder Grimm“, den Wunsch, möglichst schnell Lesen und Schreiben zu lernen. „Im Alter von sieben bis 14 Jahren war ich dann der eifrigste Leser in unserer Dorfbibliothek“, erinnert sich der Buchautor. „Mich trieb eine unendliche Neugier auf alles an, was für mich und meine Fantasie erreichbar war.“

Bauskes erstes gesammeltes Werk steht nun zum Verkauf. Ein weiteres folgt. (Foto: Werner Bauske)

Und diese Neugier legte Bauske auch im Laufe seines Lebens nicht ab. So entstanden während seiner Zeit im Kiez Friedrichsee ausgedachte Sagen und Mythen wie beispielsweise die „Schlangenseelegende“ oder der „Teufelskrater“. Diese las er dann Ferienkindern vor, um auch deren Fantasie für Übernatürliches anzuregen. In seinen selbst geschriebenen Sagen bezieht sich Bauske auf Gegebenheiten, die tatsächlich im Umkreis des Friedrichsees vorzufinden sind.

So handelt die Friedrichseelegende von „Olmo“, einem Fabelwesen mit der Macht, das Gute zu fördern und das Böse zu bestrafen. Diese und weitere Gedichte und Geschichten sind im Buch niedergeschrieben. „Es ist für jedes Alter und jedes Gemüt etwas dabei“, betont Bauske. Und weiter: „Die Beiträge spiegeln unser Wertespektrum als Menschen und soziale Wesen wider.“

Zweiter Band ist schon in Arbeit

Das Buch ist kurzweilig gestaltet. Auf insgesamt 156 Seiten gibt es sowohl Inhalte mit einem ironischen Anstrich wie „Sieben goldene Regeln für eine gute Ehe“ als auch autobiografische Texte mit „Opa und der Schulanfang“. Wiederum beinhaltet das Buch auch rührende Beiträge wie „Der Namenlose“. Zu erwerben gibt es das Buch unter anderem in der Bad Schmiedeberger Gaststätte Bergschlösschen, Weinbergstraße 21. Und wie Werner Wilhelm Bauske schon jetzt versichert, ist schon ein zweiter Band in Arbeit.