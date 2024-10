Bad Schmiedeberg/MZ - Die Polizei sucht nach Zeugen bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Bad Schmiedeberg.

Am 7. Oktober berichtete die Polizei bereits, dass unbekannte Täter an diesem Tag in den nächtlichen Morgenstunden gewaltsam in einen Einkaufsmarkt eingedrungen sind. Irrtümlich wurde als Tatort Gommlo genannt. Tatsächlich handelt es sich jedoch um den Markt in der Kemberger Straße in Bad Schmiedeberg. Von den unbekannten Tätern wurden Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Wer hat im Bereich des Einkaufsmarktes verdächtige Personen- und / oder Fahrzeugbewegungen festgestellt?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail unter [email protected] entgegen.

Wurden Personen bemerkt, welche sich im Vorfeld verdächtig am späteren Tatort umgesehen haben? Wo wurden möglicherweise Zigaretten angeboten? Die Polizei bittet Zeugen, sich im Wittenberger Polizeirevier zu melden.