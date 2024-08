Die Leipziger Pfeffermühle stattet Gräfenhainichen mit dem Programm „Schön im Eimer“ einen Besuch ab. Was die Zuschauer erlebt haben.

Wenn Pfeffermüller in Gräfenhainichen malen

Gräfenhainichen/MZ. - Die Gräfenhainichener Kulturbande hatte für Sonntag die Leipziger Pfeffermüller Meigl Hoffmann, Peter Percy und Hartmut Schwarz begleitend am Klavier mit dem Programm „Schön im Eimer“ in die Heidestadt eingeladen. Und sie sind gekommen. Mit ihnen auch eine ausverkaufte Scheune im Klub des Gräfenhainichener Carneval Clubs in der Grünen Gasse.