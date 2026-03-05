Die Akrobaten Illia und Oleksandr Tyshchenko aus Charkiw zeigen als „T Brothers“ in Wittenberg kraftvolle Strapaten- und Hand-auf-Hand-Nummern.

Die T Brothers begeistern das Publikum mit einem atemberaubenden Kopfstand-Act auf der Bühne des Clack-Theaters in Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Wenn Illia Tyshchenko, 31 Jahre alt, und Oleksandr Tyshchenko, 29 Jahre alt, gemeinsam trainieren, spürt man sofort ihre Präzision und Freude an der Akrobatik. Jede Bewegung sitzt, jede Pose erzählt von jahrelanger Arbeit, Vertrauen und einer tiefen Brüderbindung. Die Brüder aus Charkiw, Ukraine, verfolgen seit 2016 ihren Traum, als professionelle Akrobaten die Welt zu erobern – und man merkt, dass sie jede Minute ernst nehmen, die sie dieser Kunst widmen.