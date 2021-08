Weltmeister mit Comeback als Blind Date in Bergwitz

Bergwitz - Die 30. Auflage des Bergwitz-Triathlons wird eine ganz besondere. Bert Grabsch steht quasi vor seinem Comeback. Der Weltmeister im Einzelzeitfahren von 2008 geht am 21. August in der Staffel an den Start. Er wird die 20-Kilometer-Radstrecke in Angriff nehmen. „Er hat angeboten, die fünf Kilometer zu laufen. Doch wir wollten schon, dass er aufs Rad steigt“, verrät Nathalie Ehrlich. Die Pressesprecherin der Triathlonfreunde Wittenberg, die das Event organisieren, spricht von einem „Blind Date“ für den Champion.

Nach ihren Angaben kennt Grabsch seinen Schwimmer Tilo Bigalke aus Potsdam und die Läuferin Yvonne Boas aus Wittenberg bisher nur per Mail. Das Duo hat sich über ein Gewinnspiel für das Grabsch-Trio qualifiziert. Das ist aber nicht die einzige Premiere. Mit dem „Körperhaus Wittenberg“ wird ein neuer Kooperationspartner gewonnen. Es gibt Warm-up- Tipps vor dem Rennen. „Und Teilnehmer, die das wollen, erhalten eine Massage im Ziel“, so Ehrlich. Aber schon in der Vorbereitung kann Hilfe in Anspruch genommen werden.

Am 20. August ab 15 Uhr stehen Termine für physiotherapeutische Behandlungen kostenlos zur Verfügung - falls es noch irgendwo zwickt und zwackt. „Dazu ist aber eine Anmeldung bis zum 18. August erforderlich“, so Ehrlich. Und erstmals ist auch ein Friseur vor Ort. Eine Stunde vor Start wird das „Haarstudio Carat“ für die perfekten Rennfrisuren sorgen. Das Angebot richtet sich vor allem an die Frauen. „Aber auch Männer mit langen Haaren können den Service nutzen.“ Perfekt gestylt geht es dann in die Wettbewerbe.

Zur Auswahl stehen: Sprinttriathlon, Landesmeisterschaft, Staffeltriathlon, Fräulein-Triathlon-Welle und die Jedermänner, die ab 15.45 Uhr die Wettkämpfe beschließen. Aber auch der Nachwuchs, der keine Startgebühr entrichten muss, kommt voll auf seine Kosten. Die Bambinis (Jahrgänge 2012 - 2015) absolvieren 50 m im Wasser, fahren 1,2 Kilometer auf dem Rad und laufen 200 m. Die Bergwitz-Kids (2006 bis 2011) schwimmen 200 m, fahren fünf Kilometer auf dem Rad und laufen einen Kilometer. Jeder Teilnehmer erhält eine attraktive und große Finisher-Medaille. Zur Verfügung stehen auch Starter- und Jubiläumspakete.

Allerdings greift Corona immer noch direkt ins Sportgeschehen ein. So wird es keine Massenstarts geben. In kleinen Gruppen geht es im Abstand von fünf Sekunden ins Wasser. Und das Hygienekonzept erlaubt auch keine Nachmeldungen. Wer Interesse an einem Start hat, muss sich bis 12. August entscheiden und im Internet (www.triathlonfreunde-wittenberg.de) anmelden. (mz)