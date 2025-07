Hofkonzerte in Wittenberg: Open-Air-Gäste trotzen Wind und Wetter

„Marc Secara & Orchester“ und „Kodiag“ in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Vom miserablen Wetter am vergangenen Wochenende habe sich weder Besucher noch Veranstalter der Wittenberger Hofkonzerte einen Strich durch die Rechnung machen lassen. Konzertgänger mit Tickets für „Kodiag“ am Freitagabend und „Marc Secara & Orchester“ am Samstag seien trotz des strömenden Regens zahlreich erschienen, berichtet Stefan Hammersen vom Kunstverein Wittenberg, welcher die Hofkonzerte zum mittlerweile 29. Mal ausrichtet. „Fast alle, die Karten gekauft haben, waren auch da“, resümiert der Veranstalter. Fast alle Besucher seien auch bis zum Schluss geblieben.