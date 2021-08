Weltmeister Bert Grabsch vor Blind Date in Bergwitz

Bergwitz - Wenn Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör am Samstag um 10 Uhr den Abzug der Starterpistole bedient, steht eines schon fest: Die 30. Auflage des Bergwitz-Triathlon geht in die Geschichtsbücher ein. Es gibt - obwohl Corona keine Nachmeldungen mehr zulässt - schon jetzt einen Teilnehmerrekord zu vermelden: 452 Triathleten - so viele wie noch nie in den über drei Jahrzehnten - gehen an den Start. Und das Teilnehmerfeld ist prominent besetzt. Dabei misst sich Zeitfahrweltmeister Bert Grabsch mit international erfahrenen Triathleten. Er tritt in der Staffel mit der Nummer 204 an.

Star setzt auf den Schwimmer

Sein Team ist das Ergebnis eines Gewinnspiels. Der Schwimmer Tilo Bigalke kommt aus Potsdam und die Läuferin Yvonne Boas aus Wittenberg. Ein Blind Date nennt das Nathalie Ehrlich von den Triathlonfreunden Wittenberg. „Der Schwimmer soll gut sein“, verrät Grabsch. Das ist natürlich für den Champion („Die 500-m-Strecke ist nicht so mein Ding, aber die fünf Kilometer wäre ich gern gelaufen“) wichtig, weil der Potsdamer Grabsch auf die Strecke im Kampf gegen die Uhr schickt. Die Distanz ist halb so lang wie 2008 in Italien, als der Seegrehnaer sensationell die Weltelite schlägt. Jetzt gibt es ein Comeback. „Das könnt Ihr so sehen, ich fahre hier aber aus Spaß an der Freude mit und ganz ohne Druck“, so der 46-Jährige, der nach eigenen Angaben kaum trainieren konnte.

Das ist bei Henry Beck - der zeitgleich bei den Landesmeisterschaften Sprint startet - aus Weimar ganz anders. Der Triathlet hat 2021 bereits 10.000 Kilometer in den Beinen. „So viele Kilometer hatte ich zu diesem Zeitpunkt im Jahr noch nie“, verrät der Mann, der auch schon an den Deutschen Meisterschaften im Zeitfahren teilgenommen hat. Jetzt kommt es zum Duell mit einem großen Star in dieser Disziplin. „Ich freue mich wie ein kleines Kind. Das ist ein geiles Event, was die Triathlonfreunde organisiert haben“, sagt Beck (Startnummer 94).

Der Experte glaubt, dass Grabsch sogar ganz knapp die Nase vorn haen wird. „Der Mann ist noch bei den Olympischen Spielen 2012 gestartet, und er muss nicht schwimmen oder sich aufs Laufen konzentrieren“, begründet er. Allerdings hofft der Thüringer, dass er mit Vorsprung ins Rennen gehen kann. „Schwimmen ist meine Paradedisziplin“, sagt Beck, der hofft, das ihm ein Selfie mit dem Weltmeister glückt. Ganz andere Ambitionen hat Willy Hirsch (Nr. 33).

Der junge Mann aus Halle nennt als Ziel die Teilnahme an den Olympischen Spielen und gehört aktuell dem Nationalkader an. Beim Europacup in Riga 2017 hat er mit Bronze seinen bisher größten Erfolg gefeiert. International eine Größe ist auch Per van Vlerken (Nr. 82). Er hat bereits auf der Mitteldistanz bei der Half-Challenge in Barcelona gewonnen. Jetzt treten die Triathleten in die Pedalen gegen Grabsch.

65 Kinder gehen an den Start

Doch das ist nicht der einzige Wettkampf am Bergwitzsee. 13.15 Uhr starten die Berg-Kids, 14.30 Uhr die Bambini und um 16 Uhr die Jedermänner. Und auch hier herrscht Andrang. Besonders stolz ist der Veranstalter, dass gleich 65 Kinder die Strecken in Angriff nehmen werden.

„Aber auch die Zuschauer kommen voll auf ihre Kosten“, so Ehrlich. Und dabei geht es nicht nur darum, dass das leibliche Wohl abgesichert ist. So stellt sich unter anderem ein Autohaus, das auch bald in Wittenberg präsent sein wird, vor. Das Unternehmen ist auch fürs umweltfreundliche Führungsfahrzeug verantwortlich. „Auf leisen Sohlen wird es den schnellsten Athleten den Weg ebnen“, heißt es dazu auf der Facebookseite der Triathlonfreunde. (mz)