Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Betroffene haben viele Sorgen und Nöte, auch Haarverlust nach Chemotherapie ist ein Thema. Was getan werden kann.

Wittenberg/MZ. - Jedes Jahr erhalten etwa 500.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Krebs. Rund 18.000 sind es allein in Sachsen-Anhalt. Am Weltkrebstag, der am 4. Februar begangen wird, soll die Erkrankung ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gerückt werden. Eine, die von Berufs wegen mit dem Thema befasst ist, ohne im medizinischen Fach zu Hause zu sein, ist Birgit Funke-Taubert. Die 55-Jährige betreibt in Wittenberg das Haarstudio „Carat“ und dort auch ein Zweithaarstudio.