Wittenberg/MZ. - Mit den Plakaten der Wittenberger Friedensgruppe aus den 1980er Jahren verhält es sich ein bisschen wie mit alten Familienfotos: Wer einmal anfängt, sie zu sichten, erinnert sich an Ereignisse und Geschichten aus der Entstehungszeit der Motive. So ist es wohl Eva Löber, Elke Witt und Mario Dittrich gegangen und so fühlt es sich noch am Montag an, als die drei in der Februarsonne auf dem Lutherhof stehen und auf jene Karten-Sammlung blicken, die insgesamt 44 Plakatmotive vereint. Man sei, sagt Witt über die Beschäftigung mit den Arbeiten, „vom Hundertsten ins Tausendste“ gekommen. Inzwischen können auch Interessierte die Karten käuflich erwerben.