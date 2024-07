Auf dem Wittenberger Weinfest herrschte großer Andrang. Was Küfermeister Johannes Zwicker über das vergangene Wochenende sagt.

„Tänzchentee“ hat das Publikum während des 29. Wittenberger Weinfestes am Schloss gut unterhalten.

Wittenberg/MZ. - Vier Tage lang hatte sich bis einschließlich dem vergangenen Wochenende die Schlosswiese in ein Weinlokal unterm freien Himmel verwandelt. Das 29. Wittenberger Weinfest lud ein und viele kamen. Bis Sonntag hatten die Besucher die Gelegenheit, an zwölf Ständen eine Vielfalt an Weinen aus unterschiedlichen Anbaugebieten zu genießen, begleitet von kulinarischen Angeboten und Live-Musik.

Zu den diesjährigen Neuerungen gehörte die Einführung eines Kulturbeitrags. Für Freitag und Sonnabend wurden zehn, nur für Sonnabend fünf Euro fällig. Mit diesem Beitrag sollen die Künstler wie die Band „Tänzchentee“ finanziert werden.

Winzer beim Weinfest Wittenberg im Interview. (Bericht/Kamera: Jonas Lohrmann, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

Auch der regionale Winzer Johannes Zwicker aus Jessen war erneut dabei und zeigte sich begeistert: „Es war fantastisch, überall saßen Gäste und hatten Spaß“, resümiert der 33-Jährige. Seit Beginn des Weinfestes ist die Manufaktur bei der Veranstaltung vertreten.

Trotz des nicht mehr so freundlichen Sommerwetters am Sonntag erfreute sich das Weinfest insgesamt guter Besucherzahlen. Exakt beziffern lässt sich diese zum jetzigen Stand noch nicht, doch Zwicker schätzte allein für den Freitag etwa 3.000 Gäste.

Erstmalig fand aufgrund des unbeständigen Wetters der Weinfest-Gottesdienst in der Schlosskirche statt. Diese war laut Zwicker bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Pfarrer habe sich begeistert gezeigt und hervorgehoben, dass er eine solche Resonanz nur selten erlebe.

Gemeinsam mit Winzern aus anderen Regionen wurde am Ende der Veranstaltung bei einem gemeinsamen Frühstück Bilanz gezogen. Die Weinbauer zeigten sich dabei zufrieden und freuen sich auf das kommende Jahr, in dem das Weinfest seine 30. Auflage erfährt.