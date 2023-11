Nächstenliebe in Vorweihnachtszeit Vor Eröffnung des Wittenberger Weihnachtsmarktes: Das ist in diesem Jahr neu

In wenigen Tagen öffnet der Wittenberger Weihnachtsmarkt. Zum Angebot in diesem Jahr gehören unter anderem 1.000 Freifahrten, die am 6. Dezember verteilt werden sollen.