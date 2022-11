Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in der Lutherstadt Wittenberg 

Auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg öffnet am 21. November der Weihnachtsmarkt. Neben zahlreichen Buden, in denen weihnachtliche Ware angeboten wird, gibt es auch ein weihnachtliches Bühnenprogramm.

Der Marktplatz in Lutherstadt Wittenberg bietet eine einzigartige Kulisse für den Weihnachtsmarkt. Am 21. November 2022 eröffnet der Markt wieder.

Halle (Saale)/DUR - Die Adventszeit wird in der Lutherstadt Wittenberg gebührend gefeiert. Bereits vor dem ersten Advent öffnet der Weihnachtsmarkt in der Wittenberger Altstadt und bietet zahlreiche Köstlichkeiten und weihnachtliche Besonderheiten. Auch der Weihnachtsmann soll dem Markt einen Besuch abstatten.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Wittenberg statt?

Eröffnung: 21. November 2022

Ende: 29. Dezember 2022

Ruhetage: 24. und 25. Dezember 2022

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag 11 bis 20 Uhr, Gastronomie bis 21 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in der Lutherstadt Wittenberg statt?

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Marktplatz vor der historischen Kulisse des Wittenberger Rathauses und der Stadtpfarrkirche St. Marien statt. Die Anschrift lautet Markt 26, 06886 Lutherstadt Wittenberg.

Parkmöglichkeiten in Wittenberg

Rund um den historischen Marktplatz in Wittenberg gibt es einige Möglichkeiten zu parken. Besucher des Wittenberger Weihnachtsmarktes können ihr Auto beispieslweise auf dem "Parkplatz Altsstadt Süd" abstellen.

Programm auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt

Neben Buden mit weihnachtlichen Köstlichkeiten und Verkaufsständen aller Art gibt es auch eine Vielzahl von musikalischen Auftritten auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt zu sehen. Viele Kitas und Schulen treten auf und bringen die Besucher des Weihnachtsmarktes in festliche Stimmung.

Für die Kleinsten gibt es außerdem eine Weihnachtshütte im Märchenwald, die täglich von 15 Uhr bis 18 Uhr geöffnet ist. Auch eine Weihnachtsmannhütte wird es geben. Sie kann Montag bis Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 14:30 Uhr bis 18 Uhr besucht werden.

Weihnachtszeit im "Beyerhof"

An den vier Adventswochenenden wird die Weihnachtszeit auch im "Beyerhof" am Markt 7 in Wittenberg eingeläutet. Am Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr wird an allen vier Wochenenden eine Brauereiführung angeboten. Die Führung dauert 45 Minuten und kostet 13 Euro. Anschließend gibt es noch eine Kostprobe des Festbieres 2022.

"Weihnachtsmarkt der Vereine" in Wittenberg

Auch der "Weihnachtsmarkt der Vereine" findet in diesem Jahr am zweiten Adventswochenende in Wittenberg statt. Auf dem nördlichen Kirchplatz bieten viele ortsansässige Vereine, Interessensgruppen und Institutionen selbst gebastelte Weihnachtspräsente und eine Auswahl an Speisen und Getränken an.

Besucht werden kann der "Weihnachtsmarkt der Vereine" am 2. Dezember 2022 von 16 Uhr bis 21 Uhr, am 3. Dezember von 13 Uhr bis 21 Uhr und am 4. Dezember 2022 von 13 Uhr bis 18 Uhr.

"Bäuerlicher Weihnachtsmarkt auf dem Wallwitzhof"

In der Juristenstraße 6 in Wittenberg kann an den vier Adventswochenenden der "Bäuerliche Weihnachtsmarkt auf dem Wallwitzhof" besucht werden. Von 11 bis 20 Uhr gibt es hier deftiges Essen, kalte und heiße Getränke und ein gemütliches Ambiente.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmarkt öffnet - Was kosten Bratwurst, Glühwein und Co.?

"Markt der schönen Dinge" in Wittenberg

Der Markt der schönen Dinge findet in diesem Jahr auf den Cranach-Höfen in der Schlosstraße 1 und Markt 4 statt und hat vom 25. bis zum 27. November geöffnet. Der "Markt der schönen Dinge" ist einer der schönsten Kunsthandwerkermärkte der Region. Regionale und überregionale Künstler bieten hier ihre Werke an.

Lesen Sie auch: Nach zwei Jahren Pause: Das erwartet die Gäste beim Markt der schönen Dinge

Am 25. November 2022 kann der Markt von 15 Uhr bis 20 Uhr besucht werden, am 26. November 2022 von 11 Uhr bis 20 Uhr und am 27. November 2022 von 11 Uhr bis 19 Uhr.

Weihnachtliches Shopping in Wittenberg auch am Sonntag

Zur Adventszeit ist das Einkaufen in der Lutherstadt Witteberg auch an zwei Sonntagen möglich. An den Adventssonntagen am 27. November und am 11. Dezember haben die Geschäfte geöffnet.

(Quelle: wittenberger-weihnachtsmarkt.de, 22.11.22)