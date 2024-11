Glühwein, Bratwurst, Karussell Wittenbergs Weihnachtsmarkt ist eröffnet: Wie die Preise sich entwickeln

Bei außerordentlich milden Temperaturen wird am Montag in Wittenberg der Weihnachtsmarkt eröffnet. Schon am Mittag ist er gut besucht. Was dem Publikum geboten wird.