Von Churros bis Dubai-Pizza: Der Weihnachtsmarkt in Wittenberg bietet einige Neuerungen. Wie die Händler die Saison bewerten und was im nächsten Jahr anders sein wird.

Weihnachtsmarkt in Wittenberg: Das ist die Bilanz der Händler

Rocco Sperlich und seine Familie verkaufen auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt an zwei Ständen eine große Auswahl an süßen Leckereien.

Wittenberg/MZ - Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz in Wittenberg geht unter besonderen Umständen zu Ende: Während einige Städte ihre Märkte wegen des Anschlages in Magdeburg vorzeitig geschlossen haben, bleibt der Markt in der Lutherstadt noch bis Sonntag, 17 Uhr, geöffnet.