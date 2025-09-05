Eine Autofahrerin hat auf der B100 bei Gräfenhainichen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, weil eine Spinne auf ihr Lenkrad krabbelte. Sie prallte gegen die Leitplanke.

Wegen Spinne auf dem Lenkrad: 66-Jährige verursacht Unfall

Weil eine Spinne auf das Lenkrad krabbelt, verliert eine 66-Jährige auf der B100 bei Gräfenhainichen die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Gräfenhainichen/MZ - Eine Autofahrerin hat am Donnerstag auf der Bundesstraße 100 bei Gräfenhainichen wegen einer Spinne die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Wie die Polizei mitteilt, war die 66-Jährige am Nachmittag aus Richtung Strohwalde unterwegs, als das Tier auf ihr Lenkrad krabbelte. Erschrocken lenkte die Frau nach rechts und prallte gegen eine Leitplanke.

An Auto und Leitplanke entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.