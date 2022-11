Was die Gräfenhainichener Jugendfeuerwehr mit der Siegerprämie gemacht hat

Gräfenhainichen/MZ - Was war das für ein Sommer in Jahr 2021 für die Feuerwehren der Stadt Gräfenhainichen. Im MDR-Beitrag „Fit wie die Feuerwehr“ konnten sich die Heidestädter durchsetzen und gewannen die Siegprämie von 5.000 Euro. Damals wurde gesagt, dass sie den Kindern und Jugendlichen in den Feuerwehren zu Guten kommen sollen. Da gerade für den Nachwuchs in der Pandemiezeit in Anbetracht der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren viel ausfiel. An den vergangen zwei Wochenenden wurde nun das Versprechen eingelöst. Für die Kinder ging es am 19. November ins Legoland. Gestartet wurde in der Zschornewitzer Feuerwehr mit einem gemeinsamen Frühstück, das von Rewe zur Verfügung gestellt wurde. Dann ging es los nach Günzburg – natürlich mit dem Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr. Nach einem erlebnisreichen Tag waren die Kids dann am Abend wieder glücklich zu Hause.

