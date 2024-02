Was der Abschied vom rosa Zettel bedeutet und warum trotzdem alles beim Alten bleibt

Vortrag in Wittenberg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Am E-Rezept führt kein Weg mehr vorbei. Seit dem 1. Januar müssen Ärzte diese neue Technik für ihre Patienten anbieten. Das rosafarbene Rezeptformular, mit dem Patienten bisher ihre Rezepte in der Apotheke einlösen konnten, gehört der Vergangenheit an. Doch wie funktioniert das eigentlich genau und gibt es Ausnahmen vom E-Rezept?