Wittenberg/MZ - Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt weiterhin nach zwei Bombendrohungen an Schulen im Landkreis Wittenberg. Nach den Sommerferien des vergangenen Jahres war der Unterricht an zwei Schulen im Landkreis Wittenberg wegen Bombendrohungen unterbrochen worden. Das Gymnasium Leucorea in Wittenberg erhielt eine entsprechende Droh-Mail, ebenso die Gesamtschule im Gartenreich in Oranienbaum.

