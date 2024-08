Oranienbaum-Wörlitz/MZ - In der Gesamtschule im Gartenreich in Oranienbaum (Landkreis Wittenberg) ist am Dienstagvormittag eine Bombendrohung eingegangen. Wie die Polizei der MZ erklärte, sei das Drohschreiben via E-Mail eingegangen und sei identisch mit denen, die am selben Tag in Halle und Magdeburg eingegangen waren. Auch in Thüringen waren in den letzten Tagen Drohschreiben an Schulen verschickt worden. Eine Polizeisprecherin erklärte, dass die Schüler aus dem Gebäude gebracht worden seien. Ein Sprengstoffspürhund hatte am Vormittag bereits die Räume durchsucht. Eine Bedrohung sei dabei nicht festgestellt worden.

Am Morgen waren die Schüler auf den nahen Sportplatz gebracht worden. Dort ist nach Auskunft von Oranienbaums Bürgermeister Maik Strömer (CDU) Verpflegung bereitgestellt worden.